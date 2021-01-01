С понятием винила много кто знаком, но не каждый понимает, чем виниловые пластинки из магазина отличаются от цифровых записей. Винил способен дарить особое тепло звучания, поскольку в нем заключена некая магия, покоряющая сердца миллионов ценителей истинного искусства.

По мнению специалистов, несмотря на большую технологичность цифровой записи звука именно винил способен подарить объемный звук, который становится осязаемым. Это объясняется ограничением разрешения и частотным диапазоном оцифровки сравнительно с аналоговым звучанием. Звук на виниле дарит насыщенность и гармонику, отсутствующие в цифровой интерпретации записей.

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СПЕЦИФИКА ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК

Запись звука на виниловую пластинку обеспечивает тот самый объем, которого нельзя добиться в полной мере при оцифровке. Несмотря на прогресс в развитии технологий только винил позволяет воспроизводить оригинальное звучание. Это достигается благодаря передаче низкочастотных вибраций, что невозможно на цифре и требует дополнительной обработки. Высокопрофессиональное исполнение матрицы для виниловых пластинок гарантирует качественную динамику и наиболее широкий звуковой диапазон, а в оцифрованных записях основной акцент, как правило, делают на громкость.

Многие полагают, что винил давно канул в лету, и его заменили цифровые варианты звукозаписи. Это большая ошибка – в фешенебельных клубах и аутентичных заведениях до сих пор проигрывают музыку на виниле. Без внимания винил не остается и у истинных ценителей классики – произведения знаменитых исполнителей на пластинках украшают стены и полки шкафов коллекционеров многих поколений.

Популярность винила обусловлена еще и тем, что это практически единственный оставшийся и не утративший актуальность материальный формат звукозаписи – пластинки пользуются спросом в различных сферах работы со звуком. Если цифровые записи – это поток, то винил представляет собой люксовую категорию музыкальных продуктов.

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